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Сегодня, 17:04

Защитник «Химок» Чежия рассказал, удастся ли команде не вылететь из РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ираклий Чежия отреагировал на очередное поражение команды в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

— Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь и столько пропускаешь. Надеюсь, мы с этим справимся и наладим игру.

— Что с Глушаковым? Был ли он в раздевалке?

— Я не знаю, мне зашивали голову после столкновения с Макаровым, я не видел. Все разочарованы поражением, на такие моменты никто даже не смотрит. Тяжело, когда пропускаешь шесть мячей.

— Получится у «Химок» выйти из этого положения?

— Будем стараться. Конечно, не хотелось бы вылетать. У нас есть задачи, хочется остаться. Понятно, что проиграли два матча с разгромным счетом, но не все потеряно. Мы будем дальше бороться, чтобы остаться в премьер-лиге.

— Говорят, что священника вызывали...

— Нормальная практика. Кто-то верующий человек. Ничего такого в этом нет.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Локомотив
ЦСКА

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29%

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26%

1.73

15%

2.05
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Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Ираклий Чежия
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
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 - : -
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Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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