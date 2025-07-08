«Динамо» — ЦСКА: дата и время начала матча РПЛ

«Динамо» и ЦСКА проведут матч в 5-м туре чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа 2025, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

Ключевые события и результат игры «Динамо» — ЦСКА изучайте в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

«Динамо» в прошлом сезоне чемпионата России заняло пятое место в таблице с 56 очками, у ЦСКА третья строчка и 59 очков.

В премьер-лиге соперники играли между собой 66 раз: у бело-голубых 26 побед, у армейцев — 21, еще 19 матчей закончились вничью. Красно-синие также стали обладателями Кубка России, обыграв в решающем матче «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).