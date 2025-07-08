ЦСКА — «Краснодар»: дата и время начала матча РПЛ

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в 7-м туре РПЛ 31 августа

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Начало игры на «ВЭБ Арене» в Москве — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

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ЦСКА — обладатель Кубка России-2024/25. В финальном матче армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3). В таблице РПЛ красно-синие заняли третье место с 59 очками.

«Краснодар» — чемпион России-2024/25. «Быки» в последнем туре обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0, набрали 67 очков и на 1 очко опередили ближайшего преследователя — «Зенит» (66 очков).