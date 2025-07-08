Агент Макарова: «Денис получит шанс в матчах «Динамо» и воспользуется им»

Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

«Денис получает игровое время в товарищеских играх за «Динамо». Он пользуется шансом, который ему предоставляет Валерий Карпин. Никто не будет выпускать Дениса на поле за красивые глаза. Он очень много работает на сборах. Уверен, что Денис получит шанс в официальных матчах «Динамо», и он воспользуется им», — сказал Бабырь «СЭ».

В сезоне-2024/25 Макаров провел за «Динамо» 20 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.