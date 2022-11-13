«Динамо» — ЦСКА: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в заключительном матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

В составе победителей мячи забили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамале. У гостей отличился Иван Обляков, который позже был удален за вторую желтую карточку.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов также удалил нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по очным встречам. Бело-голубые идут четвертыми. Армейцы, потерпевшие второе поражение подряд, занимают пятое место.