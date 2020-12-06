«Динамо» — «Арсенал»: прямая трансляция матча
15:00
В воскресенье, 6 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Москвичи не обыгрывали соперника с марта 2018 года, а последние две встречи завершились победой туляков.
Следить за матчем «Динамо» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Динамо» — «Арсенал»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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