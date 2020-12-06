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«Динамо» — «Арсенал»: прямая трансляция матча

15:00
«Динамо» на своем поле примет «Арсенал» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Динамо» на своем поле примет «Арсенал» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В воскресенье, 6 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Москвичи не обыгрывали соперника с марта 2018 года, а последние две встречи завершились победой туляков.

Следить за матчем «Динамо» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Арсенал»

Динамо — Арсенал Т

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