«Динамо» проиграло «Акрону» и продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей

Московское «Динамо» на своем поле уступило «Акрону» в матче 15-го тура РПЛ — 1:2.

Счет на 62-й минуте открыл Дмитрий Пестряков — тольяттинцы забили первым ударом в створ. На 80-й минуте преимущество гостей удвоил Стефан Лончар.

Единственный гол бело-голубых на 88-й минуте забил Иван Сергеев.

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.