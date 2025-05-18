«Спартак» в большинстве победил «Крылья Советов»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 29-го тура чемпионата России-2024/25 — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена».

На 10-й минуте матча защитник «Крыльев» Гленн Бейл получил красную карточку за фол на форварде «Спартака» Пабло Солари и оставил команду в меньшинстве. На 22-й минуте счет в игре открыл нападающий самарцев Владислав Шитов, который забил в свои ворота после рикошета.

На 42-й минуте примущество «Спартака» удвоил Пабло Солари. Он реализовал 11-метровый удар.

В начале второго тайма был удален еще один игрок «Крыльев Советов». Вторую желтую карточку получил защитник Фернандо Костанца за фол на Романе Зобнине. На 70-й минуте за «Спартак» дебютировал вратарь Александр Довбня. Он заменил Илью Помазуна.

«Спартак» набрал 54 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крыльев Советов» проиграли третий матч подряд и находятся на 10-й строчке с 30 баллами.

В последнем, 30-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Химками», а самарцы — с «Факелом».