Гол Тюкавина в концовке принес московскому «Динамо» ничью с «Ахматом»

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 17-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Четыре минуты спустя грозненцы отыгрались благодаря голу Георгия Мелкадзе. На 38-й минуте Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо».

На 88-й минуте Эгаш Касинтура вывел грозненцев вперед, но на 90+4-й минуте гол Тюкавина принес «Динамо» ничью.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.