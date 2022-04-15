15 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» примет «Ахмат» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Динамо» — «Ахмат». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.25.

«Динамо» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на восьмой строчке с 32 баллами.

В первом круге 14 августа 2021-го команда Андрея Талалаева победила «Динамо» со счетом 2:1.