Равшан Ирматов рассказал, как дела у «узбекского Месси» Жалолиддинова, так и не сыгравшего за «Локомотив»

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как дела у «узбекского Месси» Жалолиддинова, так и не сыгравшего после странного перехода в «Локомотив», и вспомнил о приезде настоящего Месси в Узбекистан.

— Как поживает названный в свое время «узбекским Месси» Жасур Жалолиддинов, с которым была связана очень странная история вокруг перехода в московский «Локомотив»?

— Жасур действительно очень одаренный футболист, но, на мой взгляд, ему необходимо было еще окрепнуть как в физическом, так и в психологическом плане. В России играют в другой, гораздо более жесткий и плотный футбол, нежели тот, к которому он привык. Прошлый сезон провел здесь, в «Андижане», а сейчас играет в алма-атинском «Кайрате» у Курбана Бердыева. Тренер ему доверяет, позитивно о нем отзывается. В основу Жалолиддинов пока попадает не всегда. У него огромный потенциал, и нужно только продолжать работать, не жалея себя.

— Кстати, о Месси настоящем. Видел в музее узбекского футбола, что и он, и Криштиану Роналду приезжали в Ташкент. Как это вышло?

— Это были акции пропаганды футбола в Узбекистане. И Месси, и Роналду, и многие другие звезды мирового футбола проводили у нас мастер-классы. Федерация организовывала эти мероприятия для того, чтобы наши ребята почувствовали: это такие же люди, как и они, и в футболе можно добиться всего. На встречах с ними были юношеские, молодежные сборные, были организованы пресс-конференции, в академиях звезды встречались с нашими юными футболистами.

— Видел фото Месси на засыпанном снегом тренировочном стадионе.

— Да-да. В тот день пошел снег, и для Лионеля это было непривычно. Но ему нашли соответствующую погоде экипировку, и он пошел играть в футбол.