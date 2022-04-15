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Равшан Ирматов рассказал, как дела у «узбекского Месси» Жалолиддинова, так и не сыгравшего за «Локомотив»

Узбекский судья Ирматов рассказал, как дела у бывшего игрока «Локомотива» Жалолиддинова
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Жасур Жалолиддинов.
Фото ФК «Локомотив»

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как дела у «узбекского Месси» Жалолиддинова, так и не сыгравшего после странного перехода в «Локомотив», и вспомнил о приезде настоящего Месси в Узбекистан.

— Как поживает названный в свое время «узбекским Месси» Жасур Жалолиддинов, с которым была связана очень странная история вокруг перехода в московский «Локомотив»?

— Жасур действительно очень одаренный футболист, но, на мой взгляд, ему необходимо было еще окрепнуть как в физическом, так и в психологическом плане. В России играют в другой, гораздо более жесткий и плотный футбол, нежели тот, к которому он привык. Прошлый сезон провел здесь, в «Андижане», а сейчас играет в алма-атинском «Кайрате» у Курбана Бердыева. Тренер ему доверяет, позитивно о нем отзывается. В основу Жалолиддинов пока попадает не всегда. У него огромный потенциал, и нужно только продолжать работать, не жалея себя.

— Кстати, о Месси настоящем. Видел в музее узбекского футбола, что и он, и Криштиану Роналду приезжали в Ташкент. Как это вышло?

— Это были акции пропаганды футбола в Узбекистане. И Месси, и Роналду, и многие другие звезды мирового футбола проводили у нас мастер-классы. Федерация организовывала эти мероприятия для того, чтобы наши ребята почувствовали: это такие же люди, как и они, и в футболе можно добиться всего. На встречах с ними были юношеские, молодежные сборные, были организованы пресс-конференции, в академиях звезды встречались с нашими юными футболистами.

— Видел фото Месси на засыпанном снегом тренировочном стадионе.

— Да-да. В тот день пошел снег, и для Лионеля это было непривычно. Но ему нашли соответствующую погоде экипировку, и он пошел играть в футбол.

Равшан Ирматов. «Многие молодые судьи в мире берут пример с Карасева». Интервью Равшана Ирматова, судьи — рекордсмена чемпионатов мира

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Лионель Месси
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Равшан Ирматов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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 - : -
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