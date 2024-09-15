«Динамо» — «Ахмат»: Карраскаль открыл счет в матче, забив с пенальти

«Динамо» открыло счет в матче против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ — 1:0.

На 42-й минуте гол с пенальти забил полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль. Колумбиец забил своей первый мяч за клуб в РПЛ.