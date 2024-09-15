Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

«Динамо» — «Ахмат»: Карраскаль открыл счет в матче, забив с пенальти

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Динамо» открыло счет в матче против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ — 1:0.

На 42-й минуте гол с пенальти забил полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль. Колумбиец забил своей первый мяч за клуб в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

Хорхе Карраскаль
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Динамо» — «Ахмат»: Онлайн-трансляция матча РПЛ
Семак: «Кричалка «Зенит» — позор российского футбола»? Сильных не любят» 
«Динамо» Москва — «Ахмат»: Артур Гомес, Тюкавин и Уткин выйдут с первых минут
Источник: футболисты «Зенита» получат по 5 миллионов рублей за победу над ЦСКА
Деменко считает, что Дзюба и Джикия сыграют в матче «Акрон» — «Химки»
Кривцов: «Конфликт с руководством и штабом? Ничего не знаю, у меня хорошие отношения»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости