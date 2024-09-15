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Сегодня, 14:46

Представитель Дзюбы: «Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах»

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Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал, какие задачи нападающий ставит на нынешний сезон чемпионата России по футболу.

— Конкретной задачи по голам у него нет. Артем хочет помочь «Акрону» выполнить задачу на сезон — как минимум, остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, будет здорово.

Еще Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах. Хотя, глобально, он всем все давно доказал. На данный момент Артем — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Дзюбе не привыкать. Надеюсь, он продолжит удивлять дальше. По крайней мере, форвард точно сделает для этого все возможное, — приводит слова Гольдмана Sport24.

«Акрон» объявил о подписании контракта с Дзюбой 12 сентября. В турнирной таблице РПЛ тольяттинцы после 7-ми туров идут на 14-м месте (5 очков). Сегодня, 15 сентября, они проведут гостевую встречу с «Химками». Ее начало — в 16.30 мск.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 0 : 0
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