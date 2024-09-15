Представитель Дзюбы: «Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал, какие задачи нападающий ставит на нынешний сезон чемпионата России по футболу.

— Конкретной задачи по голам у него нет. Артем хочет помочь «Акрону» выполнить задачу на сезон — как минимум, остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, будет здорово.

Еще Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах. Хотя, глобально, он всем все давно доказал. На данный момент Артем — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Дзюбе не привыкать. Надеюсь, он продолжит удивлять дальше. По крайней мере, форвард точно сделает для этого все возможное, — приводит слова Гольдмана Sport24.

«Акрон» объявил о подписании контракта с Дзюбой 12 сентября. В турнирной таблице РПЛ тольяттинцы после 7-ми туров идут на 14-м месте (5 очков). Сегодня, 15 сентября, они проведут гостевую встречу с «Химками». Ее начало — в 16.30 мск.