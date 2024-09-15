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Сегодня, 15:08

«Динамо» — «Ахмат»: хозяева ведут в счете после первого тайма

Владислав Маслов
Корреспондент
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Московское «Динамо» после первого тайма дома обыгрывает «Ахмат» в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил с пенальти полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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