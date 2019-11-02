Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не сумел реализовать пенальти в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

На 31-й минуте авбитр встречи назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Магомеду Мусалову. Панченко пробил в нижний угол, но Евгений Городов угадал направление и отбил мяч.

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