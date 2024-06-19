Станкович: «Постараюсь создавать условия, чтобы футболисты показывали лучшие качества на протяжении 90 минут»

Деян Станкович, возглавивший «Спартак», заявил, что он является требовательным и эмоциональным тренером.

— Севикян в интервью «СЭ» оценил вас как требовательного и вспыльчивого тренера. Согласны ли с такой характеристикой? Есть ли у вас особые требования к игрокам?

— Севикян очень большой талант, отличный футболист. Да, я требователен. Считаю, это совершенно нормально. А что до эмоциональности — это тоже правда. Если настанет момент, когда у меня не будет эмоций, которые я могу передать игрокам и болельщикам, наверное, я закончу с тренерским делом.

А что до правил, есть определенные. И они должны соблюдаться. Футбол поменялся в последние годы. Питание, восстановление — все это очень важно. Но это наши внутренние дела.

Что касается моего видения, люблю организованность, соблюдение плана на игру. У нас хороший штаб. Слепо доверяю этим людям. Будем готовить весь процесс, учитывая все мельчайшие детали. Схемы — лишь цифры. Другое дело, какие есть исполнители, что можно от них требовать и так далее. Вижу команду как агрессивную и динамичную.

Еще важно: постараюсь создавать условия для футболистов, чтобы они могли показывать свои лучшие качества на протяжении всех 90 минут, — сказал Станкович.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».