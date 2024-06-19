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Сегодня, 14:55

Станкович: «Постараюсь создавать условия, чтобы футболисты показывали лучшие качества на протяжении 90 минут»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Деян Станкович, возглавивший «Спартак», заявил, что он является требовательным и эмоциональным тренером.

— Севикян в интервью «СЭ» оценил вас как требовательного и вспыльчивого тренера. Согласны ли с такой характеристикой? Есть ли у вас особые требования к игрокам?

— Севикян очень большой талант, отличный футболист. Да, я требователен. Считаю, это совершенно нормально. А что до эмоциональности — это тоже правда. Если настанет момент, когда у меня не будет эмоций, которые я могу передать игрокам и болельщикам, наверное, я закончу с тренерским делом.

А что до правил, есть определенные. И они должны соблюдаться. Футбол поменялся в последние годы. Питание, восстановление — все это очень важно. Но это наши внутренние дела.

Что касается моего видения, люблю организованность, соблюдение плана на игру. У нас хороший штаб. Слепо доверяю этим людям. Будем готовить весь процесс, учитывая все мельчайшие детали. Схемы — лишь цифры. Другое дело, какие есть исполнители, что можно от них требовать и так далее. Вижу команду как агрессивную и динамичную.

Еще важно: постараюсь создавать условия для футболистов, чтобы они могли показывать свои лучшие качества на протяжении всех 90 минут, — сказал Станкович.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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