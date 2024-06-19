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Сегодня, 15:00

Станкович — об уходе Слишковича: «Был план, что он будет моим ассистентом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о своей реакции на уход Владимира Слишковича из клуба.

— Какой была ваша реакция, что помощник, который должен был у вас быть ушел? Как вы отреагировали на это?

— Когда приезжал в первый раз, знакомился в целом с клубом, в том числе и с Владимиром. Был план, что он будет ассистентом. Дальше — дела и отношения клуба. Узнал об этом из новостей. Желаю Слишковичу всего наилучшего и успехов в тренерской карьере.

— Но как вы отреагировали?

— Мы взрослые люди. Не могу сказать, что был расстроен. Каждый принимает свои решения.

— Как часто ходите в тренажерный зал? Вы в хорошей форме.

— Спасибо за комплимент! Особо не занимаюсь в зале. Немного прибавил в весе после отпуска. Когда прибавляю в весе, становлюсь похожим на охранника (смеется).

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича. До этого ожидалось, что он войдет в тренерский штаб Станковича.

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Станкович рассказал, каким тренером себя видит в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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