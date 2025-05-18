В «Спартаке» сообщили, что у Абены и Мартинса микроповреждения

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему в составе команды на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» нет защитника Миенти Абены и полузащитника Кристофера Мартинса

— У Абены и Мартинса микроповреждения, — заявил Зеленов.

Матч «Крыльев Советов» — «Спартак» пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 13.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.