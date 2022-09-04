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4 сентября, 22:52

Ловрен считает, что «Зенит» уничтожал «Спартак» в обоих таймах

Микеле Антонов
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Какие впечатления от игры?

— Первый тайм был очень интенсивным, было много эмоций на поле. У нас было много шансов, но мы ими не воспользовались. У «Спартака» был один момент, и он его реализовал. Мы поговорили в перерыве о том, что нужно быть более сфокусированными. Мы заслужили победу.

— У «Спартака» один удар и гол. Вы можете сказать, что уничтожили соперника во втором тайме?

— Мне кажется, и в первом, и во втором. Если вы посмотрите на статистику, то все увидите.

— Вы можете сказать, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ?

— Я бы так не сказал. Есть хорошие команды. «Спартак» — сильная команда. ЦСКА и «Динамо» — сильные. Сейчас мы лидеры, показываем хороший футбол. Но сезон долгий. Мы смотрим на таблицу и видим, что все очень близко. Нет простых игр.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и занимает 5-ю строчку, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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 7
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Сочи

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П
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