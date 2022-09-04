«Спартак» не побеждает «Зенит» после назначения Семака
«Зенита» в матче 8-го тура чемпионата России победил «Спартак» (2:1). Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.
В 11 матчах под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали семь побед и четырежды сыграли вничью. При этом во время работы с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.
Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Авторы голов
|
02.09.2018
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Массимо Каррера
|
0:0
|
-
|
17.03.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:0
|
Жирков
|
01.12.2019
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
19.07.2020
|
Кубок
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
2:1
|
Дзюба, Кузяев — Соболев
|
03.10.2020
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:1
|
Ерохин — Понсе
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Руй Витория
|
7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
15.05.2022
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Паоло Ваноли
|
1:1
|
Мостовой — Соболев
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Газпром Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
4:0
|
Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра
|
04.09.2022
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
2:1
|
Ловрен, Мостовой — Соболев
Итого: +7=4-0, мячи 23-7.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1