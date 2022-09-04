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4 сентября, 22:51

«Спартак» не побеждает «Зенит» после назначения Семака

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Зенита» в матче 8-го тура чемпионата России победил «Спартак» (2:1). Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.

В 11 матчах под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали семь побед и четырежды сыграли вничью. При этом во время работы с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата

Турнир

Стадион

Тренер «Спартака»

Счет

Авторы голов

02.09.2018

Чемпионат

Газпром Арена

Массимо Каррера

0:0

-

17.03.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:0

Жирков

01.12.2019

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

1:0

Кутепов, в свои ворота

19.07.2020

Кубок

Газпром Арена

Доменико Тедеско

2:1

Дзюба, Кузяев — Соболев

03.10.2020

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Доменико Тедеско

1:1

Ерохин — Понсе

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Руй Витория

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

15.05.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Паоло Ваноли

1:1

Мостовой — Соболев

09.07.2022

Суперкубок

Газпром Арена

Гильермо Абаскаль

4:0

Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

04.09.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Гильермо Абаскаль

2:1

Ловрен, Мостовой — Соболев

Итого: +7=4-0, мячи 23-7.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» во второй раз победил в Тушине

Ловрен считает, что «Зенит» уничтожал «Спартак» в обоих таймах
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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