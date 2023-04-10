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Детский тренер Дзюбы: «Главное, чтобы Артем принес извинения Семаку за отказ жать руку»

Алина Савинова
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Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал эпизод, в котором футболист не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России (1:2).

«В курсе ситуации между Семаком и Дзюбой. На мой взгляд, Артем снова споткнулся, совершив такой поступок. Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России. Артем — парень взрывной, ему все по колено. Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из «Зенита». Главное, чтобы Дзюба принес извинения Семаку, ведь с этим тренером вы брали не один титул. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть», — приводит Sport24 слова Шуплякова.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-10-detskiy-trener-dzyuby-glavnoye-chtoby-artem-izvinilsya-pered-semakom-za-otkaz-zhat-ruku
Артем Дзюба
Сергей Семак
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ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 2 : 0
8.04 16:30
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Спартак – Динамо
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Сочи – Кр. Советов
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ЦСКА – Химки
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9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
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П
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