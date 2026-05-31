Детский футбольный турнир от «Спартака» пройдет в «Лужниках»

Центр спортивной подготовки общества «Спартак» организует детский футбольный турнир на Большой спортивной арене «Лужники».

В соревнованиях выступят 24 команды из разных регионов России, включая новые территории, — всего более 250 юных футболистов.

Турнир охватит возрастные категории U-8, U-10 и U-12. Мероприятие нацелено на развитие детского спорта и популяризацию здорового образа жизни.

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