Деспотович не вернется в «Оренбург», он интересен «Ростову», ЦСКА и турецкому клубу

Как стало известно «СЭ», 28-летний нападающий Джордже Деспотович уже не вернется в «Оренбург». Его контракт с клубом заканчивается 31 мая. Серб пока не прибыл в Россию.

По нашим данным, предметный интерес к Деспотовичу проявляют ЦСКА, «Ростов» и клуб из Турции. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей в премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. (Виталий Айрапетов)