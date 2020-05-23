Деспотович не вернется в «Оренбург», он интересен «Ростову», ЦСКА и турецкому клубу
14:29
Как стало известно «СЭ», 28-летний нападающий Джордже Деспотович уже не вернется в «Оренбург». Его контракт с клубом заканчивается 31 мая. Серб пока не прибыл в Россию.
По нашим данным, предметный интерес к Деспотовичу проявляют ЦСКА, «Ростов» и клуб из Турции. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей в премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. (Виталий Айрапетов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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