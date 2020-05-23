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Деспотович не вернется в «Оренбург», он интересен «Ростову», ЦСКА и турецкому клубу

14:29
Джордже Деспотович. Фото Instagram
Джордже Деспотович. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», 28-летний нападающий Джордже Деспотович уже не вернется в «Оренбург». Его контракт с клубом заканчивается 31 мая. Серб пока не прибыл в Россию.

По нашим данным, предметный интерес к Деспотовичу проявляют ЦСКА, «Ростов» и клуб из Турции. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей в премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. (Виталий Айрапетов)

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