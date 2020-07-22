Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 30-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (2:1) рассказал о плане участия в игре форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Оба появились на поле во второй тайме, иранец провел победный мяч и догнал россиянина в гонке бомбардиров. Азмун и Дзюба забили в чемпионате по 17 голов (первый — 1 с пенальти, второй — 7).

— Дзюба и Азмун вышли бы в любом случае? — вопрос Семаку.

— Мы изначально договаривались, что они сыграют по одному тайму, поэтому это были плановые замены в процессе подготовки к финалу Кубка (с «Химками» в субботу, 25 июля. — Прим. «СЭ»). Понятно, что держали в уме и гонку бомбардиров, но это не самое важное. Они оба — молодцы в этом сезоне, сделали очень многое для команды. Как и вся команда. Каждый занимается своим делом и делает это хорошо.

— Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами сезона. В чем уникальность этой связки?

— И сложность, и уникальность — все вместе. Самое главное, что это приносит результат. А мы со своей стороны думаем, как те недочеты, которые у нас есть, компенсировать за счет двух классных нападающих. (Артем Агапов)