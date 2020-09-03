Дерби ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября. РПЛ представила календарь с 7-го по 10-й тур
РПЛ на своем официальном сайте представила календарь чемпионата с 7-го по 10-е тур Тинькофф-Чемпионата России.
Отметим, что московское дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 7-го тура состоится 13 сентября в 19.00 (мск).
В 9-м туре армейцы на своем поле примут московский «Локомотив», игра пройдет 27 сентября, в воскресенье, в 19.00 (мск).
В 10-м туре «Спартак» в Москве сыграет против «Зенита» — эта игра состоится в субботу, 3-го октября, в 19.00 (мск).
7-й тур
12 сентября (суббота)
13:45 «Тамбов» — «Уфа»
16:30 «Урал» — «Химки»
19:00 «Ахмат» — «Сочи»
13 сентября (воскресенье)
16:30 «Динамо» — «Рубин»
19:00 ЦСКА — «Спартак»
19:00 «Ротор» — «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18:30 «Зенит» — «Арсенал»
20:30 «Ростов» — «Локомотив»
Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы — 15-17 сентября
8-й тур
18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» — «Химки»
19 сентября (суббота)
16:30 «Урал» — «Зенит»
19:00 «Ростов» — «Ротор»
20 сентября (воскресенье)
14:00 «Уфа» — ЦСКА
14:00 «Арсенал» — «Сочи»
16:30 «Рубин» — «Спартак»
19:00 «Локомотив» — «Тамбов»
21 сентября (понедельник)
19:00 «Динамо» — «Ахмат»
Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы — 22-24 сентября
9-й тур
26 сентября (суббота)
14:00 «Тамбов» — «Спартак»
16:30 «Зенит» — «Уфа»
20:00 «Сочи» — «Краснодар»
27 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» — «Ростов»
16:30 «Ахмат» — «Урал»
19:00 «Ротор» — «Рубин»
19:00 ЦСКА — «Локомотив»
28 сентября (понедельник)
19:00 «Химки» — «Динамо»
Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы — 29 сентября-1 октября
10-й тур
3 октября (суббота)
14:00 «Уфа» — «Ротор»
16:30 «Урал» — ЦСКА
16:30 «Тамбов» — «Арсенал»
19:00 «Спартак» — «Зенит»
4 октября (воскресенье)
14:00 «Локомотив» — «Химки»
16:30 «Рубин» — «Ахмат»
16:30 «Сочи» — «Ростов»
20:00 «Динамо» — «Краснодар»
Перерыв на матчи национальных сборных — 5-14 октября
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