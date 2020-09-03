РПЛ на своем официальном сайте представила календарь чемпионата с 7-го по 10-е тур Тинькофф-Чемпионата России.

Отметим, что московское дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 7-го тура состоится 13 сентября в 19.00 (мск).

В 9-м туре армейцы на своем поле примут московский «Локомотив», игра пройдет 27 сентября, в воскресенье, в 19.00 (мск).

В 10-м туре «Спартак» в Москве сыграет против «Зенита» — эта игра состоится в субботу, 3-го октября, в 19.00 (мск).

7-й тур

12 сентября (суббота)

13:45 «Тамбов» — «Уфа»

16:30 «Урал» — «Химки»

19:00 «Ахмат» — «Сочи»

13 сентября (воскресенье)

16:30 «Динамо» — «Рубин»

19:00 ЦСКА — «Спартак»

19:00 «Ротор» — «Краснодар»

14 сентября (понедельник)

18:30 «Зенит» — «Арсенал»

20:30 «Ростов» — «Локомотив»

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы — 15-17 сентября

8-й тур

18 сентября (пятница)

20:00 «Краснодар» — «Химки»

19 сентября (суббота)

16:30 «Урал» — «Зенит»

19:00 «Ростов» — «Ротор»

20 сентября (воскресенье)

14:00 «Уфа» — ЦСКА

14:00 «Арсенал» — «Сочи»

16:30 «Рубин» — «Спартак»

19:00 «Локомотив» — «Тамбов»

21 сентября (понедельник)

19:00 «Динамо» — «Ахмат»

Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы — 22-24 сентября

9-й тур

26 сентября (суббота)

14:00 «Тамбов» — «Спартак»

16:30 «Зенит» — «Уфа»

20:00 «Сочи» — «Краснодар»

27 сентября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» — «Ростов»

16:30 «Ахмат» — «Урал»

19:00 «Ротор» — «Рубин»

19:00 ЦСКА — «Локомотив»

28 сентября (понедельник)

19:00 «Химки» — «Динамо»

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы — 29 сентября-1 октября

10-й тур

3 октября (суббота)

14:00 «Уфа» — «Ротор»

16:30 «Урал» — ЦСКА

16:30 «Тамбов» — «Арсенал»

19:00 «Спартак» — «Зенит»

4 октября (воскресенье)

14:00 «Локомотив» — «Химки»

16:30 «Рубин» — «Ахмат»

16:30 «Сочи» — «Ростов»

20:00 «Динамо» — «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных — 5-14 октября