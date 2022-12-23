Зампред Госдумы Толстой: «Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году! Испугались санкций!»

Петр Толстой высказался о процессе интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России

Заместитель председателя Государственной Ддмы РФ Петр Толстой в разговоре с «СЭ» высказался о процессе интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России.

— РФС, например, работает над интеграцией клубов из Крыма в состав чемпионата России. Как вы относитесь к этому?

— Давно надо было это сделать! Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году. Испугались санкций. Сейчас будут это делать вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска.