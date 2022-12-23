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Зампред Госдумы Толстой: «Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году! Испугались санкций!»

Петр Толстой высказался о процессе интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель председателя Государственной Ддмы РФ Петр Толстой в разговоре с «СЭ» высказался о процессе интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России.

— РФС, например, работает над интеграцией клубов из Крыма в состав чемпионата России. Как вы относитесь к этому?

— Давно надо было это сделать! Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году. Испугались санкций. Сейчас будут это делать вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска.

Решением УЕФА крымские клубы выступают на чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

РФС
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Илья Кутепов

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