Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов о возможном переходе РФС в АФК

Президент Межрегиональной общественной организации «Союз федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» Лом-Али Ибрагимов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Надо как-то играть. Туда не хотим, туда нас не пускают. Какие предложения?

— А вы за что?

— Не знаю, надо посоветоваться.

В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.