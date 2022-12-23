Федун о возможном переходе РФС в Азию: «Меня волнует один вопрос — компенсация перехода»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Вы за переход в Азию?

— Меня волнует один вопрос, по которому я приехал, — это компенсация перехода.

— Решится положительно?

— Надеюсь, что да.

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.