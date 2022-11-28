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Депутат Госдумы назвал нереалистичным переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, идея РФС нереалистична, но обсуждать они это могут. Конечно, нашим клубам важно участвовать в еврокубках, но в случае, если УЕФА примет жесткую позицию по восстановлении РФС в своих правах, мы должны думать о запасных вариантах.

Обсуждать переход в Азиатскую Конфедерацию можно, но реальности в этом будет немного», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Источник: https://metaratings.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-schitaet-nerealistichnoy-ideyu-perekhoda-rossii-v-aziatskuyu-futbolnuyu-ko-1425631/
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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