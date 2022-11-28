Президент «Урала» — о возможном переходе Гаджимурадова в «Локомотив»: «Не придумывайте ерунды»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Рамазана Гаджимурадова в «Локомотив».

«Не знаю, куда он там переходит. Он наш игрок, у нас действующий контракт. Он живет в Москве. Это логично, что он может в свой выходной пойти куда хочет. Он же футболист, ему было интересно просто прийти и посмотреть матч. Так что не придумывайте ерунды», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Отметим, что слухи о переходе Гаджимурадова появились после того, как футболист был замечен на матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Нижний Новгород» (3:1).

24-летний полузащитник стал игроком «Урала» в январе 2021 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за уральский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.