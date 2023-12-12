Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Деограсия объяснил неудачные результаты «Оренбурга» в первом круге РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Давид Деограсия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» назвал причины неудачных результатов команды в РПЛ в сезоне-2023/24.

В последний раз оренбуржцы выигрывали в чемпионате России 30 сентября в игре 10-го тура с «Зенитом» (3:1). После этого команда провела 8 матчей без побед.

«Мы совершаем очень грубые ошибки. После каждой из них нас наказывают. Не думаю, что мы играем плохо, чтобы так долго не побеждать. Заслуживаем быть выше. Мы часто атакуем, доходим до штрафной соперника, создаем опасные моменты. Но у нас не получается забить. Нужно работать над игрой в обороне и реализацией.
В матчах с «Факелом», «Ростовом» и «Балтикой» наша команда действовала очень хорошо. У нас были опасные моменты, мы контролировали ход игры. Но потом с нашей стороны происходит необязательная ошибка и мы пропускаем. Это очень обидно и над этим нужно работать», — сказал Деограсия «СЭ».

Также специалист рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Наша задача — сохранить прописку в РПЛ. А в следующем сезоне нужно постараться быть как можно выше. Я чувствую поддержку всего клуба. Все мы делаем одно большое дело. Наши последние результаты не самые удачные, но мы их не заслужили. Уверен, что исправим ситуацию — это вопрос времени», — добавил тренер.

«Оренбург» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 после 18 туров.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ сообщили о возгорании судна в Красном море из-за попадания ракеты
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Деограсия раскритиковал кубковый формат: «Зачем делать паузу между матчами в три месяца?»
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Орещук: «В «Динамо» даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор»
Непомнящий не уверен, что «Краснодар» удержит лидерство в РПЛ
В «Сочи» назвали неудовлетворительными результаты команды в первой половине сезона РПЛ
Вратарь «Зенита» Васютин: «Настало время реально бороться за место первого номера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов считает, что шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у «Краснодара»

Деограсия отреагировал на критику Быстрова: «Не предоставлялось счастья с ним познакомиться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости