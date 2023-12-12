Деограсия отреагировал на критику Быстрова: «Не предоставлялось счастья с ним познакомиться»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» отреагировал на слова Владимира Быстрова.

Ранее экс-футболист, комментируя назначение испанца на пост главного тренера «Оренбурга», заявил, что премьер-лига — не место для экспериментов.

«Я не слышал этого. Но я уважаю каждое мнение. Такие слова меня не обижают, я просто продолжаю делать свою работу. Знаю ли я Быстрова? К сожалению, такое счастье, как знакомство с ним, мне не предоставлялось», — сказал Деограсия «СЭ».

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.