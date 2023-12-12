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Сегодня, 07:47

Билялетдинов считает, что шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у «Краснодара»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сделал ли «Краснодар» заявку на чемпионство своей победой над ЦСКА? Иногда команды добиваются побед за счет разных моментов: где-то в конце забьют, где-то с рикошета. В общем, если идет какой-то фарт, да, безусловно, это претендент. Команды-чемпионы много очков набирают именно за счет такого куража. Пока он у «Краснодара» присутствует. Но, опять же, надо будет посмотреть, что будет после паузы?
«Зенит» гораздо опытнее в чемпионских гонках, поэтому, наверное, пока предпочтение отдам петербуржцам. «Краснодару» пора удивлять. У него пока нет такого опыта. Посмотрим, может он и появится в этом году», — приводит Metaratings слова Билялетдинова.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками. «Зенит» идет вторым с 36 очками.

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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