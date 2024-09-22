Ткачук: «При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет»
Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Акрон».
«Он нападающий хорошего уровня. Может быть 0:0 в матче, а потом один навес может превратиться в гол. При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет», — цитирует «РБ Спорт» Ткачука.«Акрон» 12 сентября объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. Артем провел три матча за тольяттинскую команду и отметился тремя результативными передачами.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|0
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|
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|
5
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|4
|3
|1
|11-4
|15
|
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|9
|4
|2
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|3
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|
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|0
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|2
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|
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|2
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|5
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|
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|3
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|11-17
|6
|
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|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
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15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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