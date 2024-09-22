Смольников: «Получится у Соболева в «Зените» или нет — зависит только от него»

Бывший защитник сборной России Игорь Смольников прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Для футболиста самое главное — показывать свою игру, радовать болельщиков, добиваться результата вместе с командой. А получится у Соболева или нет — зависит только от него. Удивил ли трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не думал об этом. Но особо не удивился его переходу», — цитирует «Спорт День за Днем» Смольникова.