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3 апреля 2025, 13:05

Мацуев считает Дзюбу примером для молодого поколения: «Пример того, как нужно бороться и идти вперед»

Александр Абустин
корреспондент

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — это пример того, как нужно бороться и идти вперед. Вне зависимости от происходящего. Думаю, в любой профессии так, тем более в нашем футболе, где достижений не так много в последнее время. Как бы Артема ни критиковали за его нефутбольный шлейф, мы видим результат. Вот это образец для молодого поколения. То, что он делал на футбольном поле, всегда было честно и откровенно. Даже в матче против Гренады мы видели, что это большой человек. В прямом и переносном смысле. Мастер. Мы понимаем, что его карьера скоро закончится. Таких личностей нам будет не хватать», — сказал Мацуев «СЭ».

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom матче сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.

Денис Мацуев и&nbsp;Станислав Черчесов.«После смерти отца спасает сцена и игра любимой команды». Мацуев — о «Спартаке», Дзюбе и возвращении сборной России

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Артем Дзюба
Денис Мацуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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