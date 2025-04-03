Мацуев считает Дзюбу примером для молодого поколения: «Пример того, как нужно бороться и идти вперед»

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — это пример того, как нужно бороться и идти вперед. Вне зависимости от происходящего. Думаю, в любой профессии так, тем более в нашем футболе, где достижений не так много в последнее время. Как бы Артема ни критиковали за его нефутбольный шлейф, мы видим результат. Вот это образец для молодого поколения. То, что он делал на футбольном поле, всегда было честно и откровенно. Даже в матче против Гренады мы видели, что это большой человек. В прямом и переносном смысле. Мастер. Мы понимаем, что его карьера скоро закончится. Таких личностей нам будет не хватать», — сказал Мацуев «СЭ».

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom матче сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.