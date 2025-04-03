Футбол
3 апреля 2025, 12:44

Акинфеев рассказал о новом увлечении: «Никогда не думал, что буду этим заниматься»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился новым увлечением.

В своем Telegram-канале футболист опубликовал видео с цветами, которые он вырастил самостоятельно.

«Дорогие друзья, никогда не думал, что буду этим заниматься. Но вот смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович, что же я делаю. Лично посадил цветы и дождался, когда они выросли», — сказал Акинфеев.

Акинфеев всю карьеру выступает в ЦСКА. В нынешнем сезоне 38-летний голкипер отыграл 21 матч в РПЛ, пропустил 15 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Контракт вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

После 22 туров ЦСКА с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Это общее правило. А из правил нередко бывают исключения. Но тенденция именно такова - чем старше человек, тем его на выращивание всякой растительности больше тянет. Это общеизвестно.

    03.04.2025

  • hattabych

    Скоро и крестиком вышивать начнет )

    03.04.2025

  • Sergey Sparker

    При чем здесь старость? У меня есть знакомый, ему чуть за 30 лет, увлеченный выращиванием комнатных цветов. У него просто страсть к этому делу. Знания и упорство.

    03.04.2025

  • ONIKAN2013

    Я уж думал- вязать научился.

    03.04.2025

  • Алексей Гольяново

    Талантливый человек талантлив во всём!!! Молодец!

    03.04.2025

  • hant64

    Стареешь, Игорь Владимирович, стареешь, ибо обычно к старости к земле тянет (не в могилу, а на садизм огородный пробивает).

    03.04.2025

    • На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и Бугаева

    Мацуев считает Дзюбу примером для молодого поколения: «Пример того, как нужно бороться и идти вперед»
