Акинфеев рассказал о новом увлечении: «Никогда не думал, что буду этим заниматься»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился новым увлечением.

В своем Telegram-канале футболист опубликовал видео с цветами, которые он вырастил самостоятельно.

«Дорогие друзья, никогда не думал, что буду этим заниматься. Но вот смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович, что же я делаю. Лично посадил цветы и дождался, когда они выросли», — сказал Акинфеев.

Акинфеев всю карьеру выступает в ЦСКА. В нынешнем сезоне 38-летний голкипер отыграл 21 матч в РПЛ, пропустил 15 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Контракт вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

После 22 туров ЦСКА с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.