Денис Глушаков: «Жаль, не дожали «Зенит», нужно было действовать смелее»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Сыграли последний матч дома в этом сезоне, — написал Глушаков в «ВКонтакте». — Респект всем болельщикам за поддержку вчера и во всех матчах в Грозном до этого. Нам есть над чем работать, чтобы дома побеждать. Жаль, не дожали «Зенит», где-то нужно было действовать смелее, идти вперед большими силами. Осталось две игры — в Москве и Краснодаре. Будем биться и стараться выжать максимум.