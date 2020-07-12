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Денис Глушаков: «Жаль, не дожали «Зенит», нужно было действовать смелее»

16:32
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Сыграли последний матч дома в этом сезоне, — написал Глушаков в «ВКонтакте». — Респект всем болельщикам за поддержку вчера и во всех матчах в Грозном до этого. Нам есть над чем работать, чтобы дома побеждать. Жаль, не дожали «Зенит», где-то нужно было действовать смелее, идти вперед большими силами. Осталось две игры — в Москве и Краснодаре. Будем биться и стараться выжать максимум.

Дополнительная информация:

https://vk.com/glushakov88?w=wall352036032_13039

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