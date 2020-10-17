Денис Глушаков: «Лидеры фан-движения «Спартака» настраивают против меня рядовых болельщиков. Но я чист!»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал оскорбительные кричалки в свой адрес со стороны болельщиков «Спартака» (2:3) после матча 11-го тура РПЛ.
— Вас сегодня болельщики «Спартака» оскорбляли с трибун...
— Я спокоен. Уже говорил во флеш-интервью, что это только подбадривает. Они могут кричать все, что хотят. Но по факту им надо было бы встретиться со мной. Я неоднократно был готов поговорить с лидерами фан-движения, но они не выходят со мной на связь. Не хотят встречаться... И это не просто так.
— Думаете?
— Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против Глушакова! Глушакову нечего скрывать, он чист. Почитайте интервью футболистов, которые ушли из «Спартака». И никто из них не понимает, почему меня оскорбляют с трибун.
Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости... Мне неинтересно это все. Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать. А активисты фан-движения настраивают молодых ребят против меня. Но я готов еще раз повторить: открыт для диалога, приходите — пообщаемся. Если есть что-то мне предъявить — предъявите в глаза. (Виталий Айрапетов)
Полную версию интервью с Глушаковым читайте в ближайшее время на сайте «СЭ»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.