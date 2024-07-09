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Сегодня, 11:12

Деменко считает непонятным возможный переход Соболева в «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном переходе нападающего Александра Соболева из московского клуба в санкт-петербургский.

«Когда изначально узнал об этом трансфере, для меня это было непонятно. «Зенит» все-таки может найти игрока за изначально афишировавшиеся 20 миллионов евро. Потом спустили до 12. Но все равно это сумма, за которую можно найти футболиста, чтобы решать вопросы. Потом появилась информация, что Сергеева отдают в аренду в «Спартак», меняются. «Зенит» платит меньше за трансфер, плюс Сергееву дают в «Спартаке» больше. Вроде Соболев получает 1,6 миллиона евро, будет 3,2 миллиона евро — в два раза больше. Но для меня это непонятный трансфер. Я очень хорошо отношусь к Соболеву, потому что он всегда бился за московский «Спартак», как будто воспитанник, влился внутренне. Для меня это непонятно», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Источник: Газета.Ru
Александр Соболев
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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