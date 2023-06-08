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Сегодня, 12:47

Деменко оценил шансы команд после первых стыковых матчей за право остаться в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о первых стыковых матчей команд за право играть в РПЛ.

В первых матчах «Факел» на выезде победил «Енисей» со счетом 1:0, «Пари НН» также в гостях одержал победу над «Родиной», обыграв соперника 3:0.

«Что касается пары «Енисей» — «Факел». Красноярцы молодцы, проявили характер, конечно, поле влияет, потому что, синтетика и настоящее поле — это две разные вещи. Сказать, что Воронеж переиграл «Енисей», я бы не сказал. Другое дело — «Факел» чуть опытнее, ведь в премьер-лиге команда поиграла, и у ребят немного уже есть внутренняя уверенность. «Енисей» молодцы! Мне понравились.

О паре «Родина» — «Пари НН» можно только одно сказать: Юран максимально настроил команду, и команда владела полностью преимуществом. Если в первом тайме, все-таки, как-то «Нижний» чуть лучше выглядел, то во втором тайме не оставил шансов», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Ответные матчи пройдут 10 июня.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Деменко
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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