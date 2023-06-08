Калешин объяснил, почему не может представить себя главным тренером «Краснодара»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин, уроженец Краснодара и воспитанник «Кубани», также игравший и работавший в «Краснодаре», в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему не может представить себя главным тренером «быков», и рассказал о противостоянии «Краснодара» и «Кубани».

— А вы себя можете представить тренером «Краснодара»?

— Наверное, это невозможно. По одной простой причине — я тренировал «Кубань». У «Краснодара» уже сложилась критическая масса болельщиков, своя культура. У них есть определенные требования к тем, кто приходит. Не говорю про Сергея Николаевича и сам клуб. Я хоть играл и работал в составе «быков», но воспитанник «Кубани», тренировал ее. И работал в «Краснодаре» по одной простой причине — оказался не нужен «Кубани».

Когда я начал работать тренером, меня тоже в «Кубань» не звали, а позвал Ташуев, возглавлявший «быков». «Кубань» и «Краснодар» — два непримиримых соперника. Тренировать сейчас «Краснодар» — это для меня плюнуть в тех, кто болеет за «Кубань». Это будет неправильно. Зачем провоцировать болельщиков лишними переживаниями? Если ты тренировал «Барселону», то не имеешь права тренировать «Реал» — неписаное правило.

— Но Гончаренко же тренировал «Кубань», а потом пришел в «Краснодар». Ташуев тоже.

— Я не тренировал «Краснодар», но тренировал в академии «Краснодара». И мне за это все время прилетало. Надо уважать болельщиков.

— Много ли осталось болельщиков в Краснодаре, которые сохранили верность «Кубани» и не приняли «Краснодар»?

— Да весь край! Это два антипода. Строение клуба, его история, философия, идеи. И это круто, что противостояние есть! Если они станут дружить, как «Интер» с «Миланом», то это смешно будет. А, допустим, «Рейнджерс» — «Селтик» — это Дерби! «Бока» — «Ривер» — это убийственное дерби! Или «Партизан» — «Црвена Звезда»! Круто, когда есть радикализм в неприятии соперника.