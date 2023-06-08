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Сегодня, 12:30

Калешин объяснил, почему не может представить себя главным тренером «Краснодара»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин, уроженец Краснодара и воспитанник «Кубани», также игравший и работавший в «Краснодаре», в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему не может представить себя главным тренером «быков», и рассказал о противостоянии «Краснодара» и «Кубани».

— А вы себя можете представить тренером «Краснодара»?

— Наверное, это невозможно. По одной простой причине — я тренировал «Кубань». У «Краснодара» уже сложилась критическая масса болельщиков, своя культура. У них есть определенные требования к тем, кто приходит. Не говорю про Сергея Николаевича и сам клуб. Я хоть играл и работал в составе «быков», но воспитанник «Кубани», тренировал ее. И работал в «Краснодаре» по одной простой причине — оказался не нужен «Кубани».

Когда я начал работать тренером, меня тоже в «Кубань» не звали, а позвал Ташуев, возглавлявший «быков». «Кубань» и «Краснодар» — два непримиримых соперника. Тренировать сейчас «Краснодар» — это для меня плюнуть в тех, кто болеет за «Кубань». Это будет неправильно. Зачем провоцировать болельщиков лишними переживаниями? Если ты тренировал «Барселону», то не имеешь права тренировать «Реал» — неписаное правило.

— Но Гончаренко же тренировал «Кубань», а потом пришел в «Краснодар». Ташуев тоже.

— Я не тренировал «Краснодар», но тренировал в академии «Краснодара». И мне за это все время прилетало. Надо уважать болельщиков.

— Много ли осталось болельщиков в Краснодаре, которые сохранили верность «Кубани» и не приняли «Краснодар»?

— Да весь край! Это два антипода. Строение клуба, его история, философия, идеи. И это круто, что противостояние есть! Если они станут дружить, как «Интер» с «Миланом», то это смешно будет. А, допустим, «Рейнджерс» — «Селтик» — это Дерби! «Бока» — «Ривер» — это убийственное дерби! Или «Партизан» — «Црвена Звезда»! Круто, когда есть радикализм в неприятии соперника.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то»
ФК Акрон
ФК Краснодар
ФК Кубань
Евгений Калешин
0
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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П
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Эдуард Сперцян

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Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

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