Черчесов — об изменениях в «Ахмате»: «Раньше были молодые и красивые, а теперь просто красивые»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изменениях в клубе за время его отсутствия.
— Вы уходили из грозненского клуба в 2013-м, вернулись спустя 12 лет. Все привычное или совсем другое?
— Даже машину видел, на которой тогда еще ездил, — только-только ее списали. Многие люди остались те же. Председатель совета клуба Магомед Даудов всегда рядом, как и раньше, хотя уже и не президент. Газзаев, о котором уже говорил, начальник команды Руслан Сербиев, заместитель гендиректора Шарпуди Джунидов, тренер вратарей Рамзан Цуцулаев, пресс-атташе Казбек Хаджиев, еще многие — все знакомые лица.
Конечно, все мы немного постарели — раньше были молодые и красивые, а теперь просто красивые (улыбается). Я тоже изменился: в подходе, в тренировочном процессе, в деталях. Но в целом работаем спокойно, органично. Все знают, что я терпеливый — понимаю, что нужно время, чтобы все укрепилось, чтобы «бетон засох».
Да, нюансы есть, многое еще предстоит выправить, но самое главное — что на поле. Как всегда, говорю: если на первом этаже ничего нет, второй и третий можно даже не строить. А команда — это и есть первый этаж, драйвер всего остального, — сказал Черчесов «СЭ».
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.
После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0