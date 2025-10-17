Черчесов — об изменениях в «Ахмате»: «Раньше были молодые и красивые, а теперь просто красивые»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изменениях в клубе за время его отсутствия.

— Вы уходили из грозненского клуба в 2013-м, вернулись спустя 12 лет. Все привычное или совсем другое?

— Даже машину видел, на которой тогда еще ездил, — только-только ее списали. Многие люди остались те же. Председатель совета клуба Магомед Даудов всегда рядом, как и раньше, хотя уже и не президент. Газзаев, о котором уже говорил, начальник команды Руслан Сербиев, заместитель гендиректора Шарпуди Джунидов, тренер вратарей Рамзан Цуцулаев, пресс-атташе Казбек Хаджиев, еще многие — все знакомые лица.

Конечно, все мы немного постарели — раньше были молодые и красивые, а теперь просто красивые (улыбается). Я тоже изменился: в подходе, в тренировочном процессе, в деталях. Но в целом работаем спокойно, органично. Все знают, что я терпеливый — понимаю, что нужно время, чтобы все укрепилось, чтобы «бетон засох».

Да, нюансы есть, многое еще предстоит выправить, но самое главное — что на поле. Как всегда, говорю: если на первом этаже ничего нет, второй и третий можно даже не строить. А команда — это и есть первый этаж, драйвер всего остального, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.