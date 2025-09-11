Дегтярев: «Не собираюсь устраивать потолок зарплат в РПЛ»
Министр спорт РФ Михаил Дегтярев поделился мнением о возможном потолке зарплат в РПЛ.
«Не собираюсь устраивать потолок зарплат. Регулирующее действие государства может быть в части лимита. Проект приказа лежит три месяца. Специально всех слушаю. Все остальное — на откуп РФС», — сказал Дегтярев.
4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
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|0
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|0
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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