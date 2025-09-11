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11 сентября 2025, 11:32

Дегтярев: «Не собираюсь устраивать потолок зарплат в РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорт РФ Михаил Дегтярев поделился мнением о возможном потолке зарплат в РПЛ.

«Не собираюсь устраивать потолок зарплат. Регулирующее действие государства может быть в части лимита. Проект приказа лежит три месяца. Специально всех слушаю. Все остальное — на откуп РФС», — сказал Дегтярев.

4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

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Михаил Дегтярев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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