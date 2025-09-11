Дегтярев: «Не собираюсь устраивать потолок зарплат в РПЛ»

Министр спорт РФ Михаил Дегтярев поделился мнением о возможном потолке зарплат в РПЛ.

«Не собираюсь устраивать потолок зарплат. Регулирующее действие государства может быть в части лимита. Проект приказа лежит три месяца. Специально всех слушаю. Все остальное — на откуп РФС», — сказал Дегтярев.

4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.