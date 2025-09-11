Митрофанов — о лимите: «Установление ограничений на использование иностранной силы — полномочия Минспорта»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал дискуссию вокруг предложения ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

— Лимит? Высказывал свою позицию. К той дискуссии, которая сейчас идет, простое отношение. Установление ограничений на использование иностранной силы — полномочия Минспорта. Они принимают, в каких соревнованиях какой лимит. Сейчас в РПЛ лимит установлен. С нашей точки зрения, вопрос дискуссионный. Он всегда будет существовать, нужен лимит, какой размер. Много раз менялся. Важнее говорить, какая совокупность средств используется для развития спорта.

Лимит не может быть единственным элементом. Михаил Владимирович Дегтярев подтвердил, что вопрос собирается обсудить не только через прессу, но и с профессиональным сообществом. Должны собраться. У министра достаточно сложный график, поэтому встреча была перенесена. Встреча состоится. На этой встрече Министерство очевидно изложит свою позицию и цели, каким хочет видеть футбол.

Пока все условно рассуждения осуществляются через страницы газет и электронные СМИ. Произойдет встреча, и можно будет комментировать нюансы. Очевидно, что всех доводов пока мы не слышали.

— Нет ни одного документа пока?

— У нас нет. Читаем интервью, имеем ту же самую информацию, как и все. Понятна логика министра, но, тем не менее важно, что он хочет донести свои идеи.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.