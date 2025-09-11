11 сентября 2025, 11:26

Дегтярев — об обсуждении лимита на легионеров: «Знаем сторонников и противников, кто умеет менять мнение»

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал критику предложения ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

«Отмечу трех комментаторов по теме лимита. Знаем сторонников и противников, кто умеет менять мнение. Хочу процитировать [комментатора Константина] Генича: «Профессиональный футбол — это не вопрос Министерства спорта». Он заблуждается. Навело на мысли, что это диагноз всей футбольной тусовки — почему вдруг Министерство спорта занялось российским футболом. Человек кроме футбола не следит за спортом. Через полтора года ежедневных реформ мы взялись за спорт. Тотальная перезагрузка. Генич очнулся. Константин, мы уважаем вас, но подпишитесь на Telegram-канал «Пулемет Дегтярева».

Понравилось, как отреагировал [президент ЦСКА Евгений] Гинер. Он умница и молодец. Увидимся, как будет возможность. Из всех комментариев выделю его.

[Полузащитник «Урала» из ФНЛ] Фаниль Сунгатулин, у вас большое будущее, он поставил точку в вопросе лимита. Один из тысячи сказал правильно: если ужесточить лимит, то клубы будут привозить иностранцев сильнее. Молодец, Фаниль. Буду следить за ним. Он сформулировал главную мысль», — сказал Дегтярев.

Ранее министр спорта заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Дегтярев: «Подберем ближайшие недели для встречи с РПЛ и клубами»

Дегтярев: «Не собираюсь устраивать потолок зарплат в РПЛ»
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Джон Кордоба
 13
Алексей Батраков
 12
Брайан Александр Хиль
 12
Эдуард Сперцян
 13
Алексей Батраков
 8
Хуан Хосе Касерес
 6
Джон Кордоба
 20 1 2
Виктор Мелехин
 20 1 2
Диего Коста
 20 1 7
