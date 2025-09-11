Дегтярев — об обсуждении лимита на легионеров: «Знаем сторонников и противников, кто умеет менять мнение»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал критику предложения ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

«Отмечу трех комментаторов по теме лимита. Знаем сторонников и противников, кто умеет менять мнение. Хочу процитировать [комментатора Константина] Генича: «Профессиональный футбол — это не вопрос Министерства спорта». Он заблуждается. Навело на мысли, что это диагноз всей футбольной тусовки — почему вдруг Министерство спорта занялось российским футболом. Человек кроме футбола не следит за спортом. Через полтора года ежедневных реформ мы взялись за спорт. Тотальная перезагрузка. Генич очнулся. Константин, мы уважаем вас, но подпишитесь на Telegram-канал «Пулемет Дегтярева».

Понравилось, как отреагировал [президент ЦСКА Евгений] Гинер. Он умница и молодец. Увидимся, как будет возможность. Из всех комментариев выделю его.

[Полузащитник «Урала» из ФНЛ] Фаниль Сунгатулин, у вас большое будущее, он поставил точку в вопросе лимита. Один из тысячи сказал правильно: если ужесточить лимит, то клубы будут привозить иностранцев сильнее. Молодец, Фаниль. Буду следить за ним. Он сформулировал главную мысль», — сказал Дегтярев.

Ранее министр спорта заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.