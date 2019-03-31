Дебютный гол Ракицкого принес "Зениту" волевую победу над "Оренбургом"

"Зенит" одержал волевую победу над "Оренбургом" со счетом 3:1 в матче 21-го тура чемпионата России. Гости вели 1:0 после первого тайма благодаря голу Алексея Сутормина.

Во втором тайме дубль оформил Сердар Азмун, а победу команде ударом со штрафного принес Ярослав Ракицкий. Для украинского футболиста это первый гол за "Зенит" в чемпионате.

Петербургский клуб продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 44 очка, "Оренбург" занимает 10-ю строчку в таблице.

Чемпионат России

21-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Оренбург" – 3:1 (0:1)

Голы: Сутормин, 33 (0:1). Азмун, 48 (1:1). Ракицкий, 81 (2:1). Азмун, 88 (3:1).

"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мак, 73), Барриос, Оздоев, Дриусси (Нобоа, 87), Азмун, Дзюба (Заболотный, 89).

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, С.Козлов, Бегич, Терехов, Бреев (А.В.Козлов, 84), Афонин, Мишкич, Сутормин (Чуканов, 73), Деспотович (Галаджан, 66).

Предупреждения: Жирков, 40. Малых, 75. Ракицкий, 77.

Судьи: Волошин (Смоленск). Кобзев, Сафьян (оба - Москва).

31 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

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