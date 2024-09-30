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Давыдов считает, что Дзюба заслужил вызов в сборную России

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба заслужил вызов в сборную России.

«Стоит ли Карпину вызвать Дзюбу в сборную? Есть вопрос: нужно ли это Дзюбе? Не знаю, какие у них взаимоотношения. Кроме Карпина, никто ответ не даст. Я бы вызвал Артема в сборную, это повод для разговора. По одному матчу тяжело судить, но в целом можно, почему нет? Было бы интересно», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

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После игры «Ростов» — «Акрон» (0:2) в РПЛ, в которой Дзюба отметился голом, главный тренер национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном вызове 36-летнего форварда в сборную России.

Источник: РБ Спорт
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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