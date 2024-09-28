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28 сентября, 23:55

«Георгич меня сильно обидел». Дзюба и Карпин снова обменялись колкостями

Дзюба напомнил о конфликте с Карпиным после гола в ворота «Ростова»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
Артем опять забил команде любимого тренера.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Акрон

В матче 10-го тура РПЛ «Акрон» сенсационно обыграл в гостях «Ростов» — 2:0. Одним из главных героев тольяттинцев стал 36-летний форвард Артем Дзюба — он отметился голом (первым с ноября 2023 года в лиге). А после матча не удержался и высказался в адрес главного тренера желто-синих Валерия Карпина.

Что сказал Дзюба?

Нападающего ожидаемо признали лучшим игроком встречи. По такому случаю у Дзюбы взяли интервью, в котором он не скрывал радости: «Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие проделать и получить награду. Слезы... Все не зря. Я весь выложился. Уже на 70-й минуте сказал, чтобы меняли, но тренер сказал терпеть. Продолжаю и в 36 лет закалять характер. У нас с Георгичем (Карпиным — Прим. «СЭ») непростые отношения, однажды он меня сильно обидел... Но справедливость есть», — сказал Дзюба.

Тренер «Ростова» тоже не обошел тему форварда стороной: «Дать шанс Дзюбе в сборной России? Зачем? В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шансы давать?», — заявил Карпин. Чуть позже он прокомментировал и свежее высказывание Артема: «Слова Дзюбы про справедливость? Мне по-барабану вообще. Я не понимаю, чем его обидел», — цитирует тренера «РБ Спорт».

 
Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. В 2017-м Дзюба и Карпин чуть не подрались в отеле. Теперь Артем забил «Ростову» первый гол за «Акрон»

В микст-зоне Дзюбу вновь попросили поднять тему его бывшего тренера в «Спартаке»:
«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно, я этого не скрываю, — цитирует форварда «РБ Спорт». — Не могу сказать, что у меня настрой определенный. Но команду Карпина надо поприветствовать.

Карпин обидел? Не хочу говорить об этом. Кто старое помянет, тому глаз долой. Просто были какие-то эпизоды. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся, раньше не здоровались», — отметил Дзюба.

Футболист «Арсенала» Артем Дзюба и тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Конфликту Дзюбы и Карпина много лет

По легенде, тренер и игрок поругались еще в то время, когда оба работали в «Спартаке». Причиной послужил знаменитый инцидент с кошельком — когда Дзюба якобы своровал у одноклубника 23 тысячи рублей, за что позднее был сослан в аренду в «Томь». Карпин тогда объяснял решение так: «Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой. Не с клубом, хочу заметить. Это решение не мое, не клуба, а команды».

Потом история только накалялась — во время следующей аренды, в «Ростов», Артем высказался жестко: «Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал, что топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — рассказывал Дзюба.

 
Артем Дзюба и&nbsp;Валерий Карпин. «Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы

В 2014 году Карпин покинул «Спартак», а в 2015-м оттуда ушел и форвард — в «Зенит». Некоторое время конфликтующие стороны не пересекались, пока в 2017 году случайно не встретились в московском отеле. По слухам, беседа получилась короткой, но максимально горячей — Валерий Георгиевич спросил у Артема, чего это он там «разговорился», а Дзюба хотел «поправить панамку» бывшему тренеру. Но до драки дело не дошло.

Новый виток — своеобразный пик — случился в 2021 году, когда Карпин возглавил сборную. Дзюба на тот момент был основным нападающим национальной команды, поэтому пересечение было практически неизбежно. Все это понимали, поэтому тренер и футболист встретились, говорили целый час и вроде бы все уладили.

 
Артем Дзюба. Дзюба может быть дисквалифицирован за отказ играть за сборную. Он нарушил регламент

Однако так только показалось. После разговора Карпин включил Дзюбу в расширенный список на один из сборов, но напоролся на странный отказ футболиста. Артем заявил, что не может поехать из-за плохой физической формы.

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на сто процентов. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.

У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все сто, а время покажет», — говорил тогда Дзюба.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

С тех пор он больше вызовов не получал. Но от Карпина не отцепился. В первом же матче за «Локомотив» после возвращения из Турции в 2023 году оформил хет-трик в ворота «Ростова». И тоже высказался ярко:

«Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турцию, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи. Я «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут был завоеван первый трофей — Кубок. Все, что связано с Ростовом, приятно. Георгича огорчить — дело обязательное», — заявил футболист.

Потом все пошло своим чередом — Дзюба постепенно двигался на футбольную пенсию (лето 2024 года просидел без клуба), Карпин тренировал сборную и «Ростов». Казалось, что история закончилась — и вот, новый яркий виток. Дебютный гол за новый клуб — «Акрон» — Артем забил как раз в ворота команды любимого тренера.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ростов
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