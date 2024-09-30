Маслов об интересе «Чарльтона»: «Говорил, что это правда, скоро улетаю в Англию»

Защитник «Сочи» Павел Маслов прокомментировал «СЭ» новости об интересе к нему со стороны «Чарльтона».

30 августа английские журналисты сообщали о возможном переходе 24-летнего россиянина в команду.

— Сидел дома, когда увидел новость про интерес «Чарльтона» ко мне. Забавно было, — сказал Маслов.

— Может быть, кто-то шутил на этот счет?

— Нет. Некоторые на полном серьезе подходили и спрашивали про переход в «Чарльтон», правда ли это. Я говорил, что это правда, скоро улетаю в Англию (смеется). Удивительно, как это все появилось, — сказал Маслов «СЭ».

Маслов, принадлежащий «Спартаку», проводит сезон-2024/25 в аренде в «Сочи». 24-летний игрок провел за клуб 2 матча и не отличился результативными действиями.